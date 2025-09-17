WWE | Il ritorno di Shayna Baszler scuote NXT Homecoming consigli a Sol Ruca e Zaria

NXT Homecoming è stato un evento imperdibile. L’episodio di NXT del 16 settembre è stato davvero speciale e la serata ha riservato anche un ritorno che ha sorpreso molti fan. Negli ultimi tempi, Sol Ruca e Zaria sono state protagoniste di una storyline piuttosto interessante. Le due compagne di squadra hanno avuto qualche screzio, ma durante Homecoming è arrivato qualcuno per dare loro qualche consiglio. Shayna Baszler è apparsa in un segmento backstage per parlare con Sol Ruca e Zaria. La “Queen of Spades” ha detto di aver avuto diverse esperienze in team e di sapere riconoscere un buon duo quando lo vede. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

