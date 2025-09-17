WWE | Il ritorno di Shayna Baszler scuote NXT Homecoming consigli a Sol Ruca e Zaria
NXT Homecoming è stato un evento imperdibile. L’episodio di NXT del 16 settembre è stato davvero speciale e la serata ha riservato anche un ritorno che ha sorpreso molti fan. Negli ultimi tempi, Sol Ruca e Zaria sono state protagoniste di una storyline piuttosto interessante. Le due compagne di squadra hanno avuto qualche screzio, ma durante Homecoming è arrivato qualcuno per dare loro qualche consiglio. Shayna Baszler è apparsa in un segmento backstage per parlare con Sol Ruca e Zaria. La “Queen of Spades” ha detto di aver avuto diverse esperienze in team e di sapere riconoscere un buon duo quando lo vede. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: ritorno - shayna
WWE: Gradito ritorno durante NXT Homecoming; WWE: Importante ritorno durante NXT Homecoming; WWE: Sorpresa a NXT, Shayna Baszler torna come producer.
WWE: Importante ritorno durante NXT “Homecoming” - La scorsa notte si è svolto NXT, e nel corso dello spettacolo, ha fatto il suo ritorno in WWE, una Superstar abbastanza importante ... Segnala spaziowrestling.it
WWE: Annunciato un grande match per NXT, chi vince prende tutto - La prossima settimana, ci sarà un grandissimo match ad NXT, titolo contro titolo, chi vince si prende veramente tutto ... Riporta spaziowrestling.it