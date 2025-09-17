NXT questa settimana si è aperto in grande stile. L’episodio del 16 settembre è stato molto speciale: Il brand ha presentato lo speciale Homecoming, tornando alla Full Sail Arena per la prima volta dopo oltre 2.000 giorni. Lo show è iniziato con una sigla in stile retrò, che mescolava la vecchia theme song di NXT con le immagini dei talenti attuali, incluso Joe Hendry. They brought back the “Roar of the Crowd” intro! #WWENXT pic.twitter.comilvdWhQGdI —?????? (@WrestlingCovers) September 17, 2025 All’improvviso, parte la musica di The Game: Triple H entra in scena e i fan della Full Sail Arena esplodono di gioia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Emozioni e sorprese a NXT Homecoming, da Triple H a William Regal fino a Charlotte e Alexa Bliss