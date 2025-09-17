NXT Homecoming ha portato un grande match titolato alla Full Sail Arena. L’episodio di NXT del 16 settembre è stato davvero speciale: lo show ha celebrato uno speciale “ Homecoming ”, segnando il ritorno alla Full Sail Arena dopo più di 2.000 giorni. Tra i momenti clou c’era proprio un match valido per i titoli. Alexa Bliss e Charlotte Flair hanno aperto la puntata con un segmento coinvolgente, per poi restare sul ring a difendere i WWE Women’s Tag Team Titles contro The Culling. Izzi Dame e Tatum Paxley sono entrate con uno sguardo determinato e inquietante. WOMEN'S TAG TEAM TITLES TIME Here comes The Culling! #WWENXT pic. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Bliss & Flair difendono con successo i titoli di coppia a NXT Homecoming