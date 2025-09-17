Nel panorama delle pubblicazioni Marvel, l’ultimo numero di Uncanny X-Men ha attirato l’attenzione per lo sviluppo di una nuova relazione tra Wolverine e un giovane mutante, Ransom. Questa dinamica sta suscitando grande interesse tra i fan, che si chiedono se si tratti di un legame temporaneo o della nascita di una vera e propria famiglia allargata del celebre eroe. Analizzeremo gli aspetti principali di questa storyline, con particolare attenzione alle implicazioni narrative e ai personaggi coinvolti. nuovo eroe degli x-men: Ransom entra a far parte della cerchia di Wolverine. “Uncanny X-Men” #21: dettagli sulla trama e sull’arte. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wolverine svela che il riscatto degli X-Men è suo figlio