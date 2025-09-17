Wolverine e lobo creano l’eroe più mortale di marvel e dc

In un nuovo capitolo delle collaborazioni tra i universi Marvel e DC, si assiste alla creazione di un personaggio inedito che unisce le caratteristiche di due iconici eroi: Wolverine e Lobo. Questa fusione, denominata “Logo”, rappresenta uno dei più audaci esperimenti narrativi, destinato a lasciare un segno profondo nelle rispettive realtà fumettistiche. La presenza di questo personaggio emerge all’interno della prima uscita della serie antologica MarvelDC: BatmanDeadpool, che propone storie scritte e illustrate da diversi autori, portando così una ventata di novità nel panorama dei supereroi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

