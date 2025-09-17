Wired Next Fest 2025 Trentino chi parla di economia e lavoro

Wired.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'importanza dell'occupazione e di una transizione tecnologica e sostenibile delle imprese sono solo alcuni dei temi del nostro festival. 🔗 Leggi su Wired.it

wired next fest 2025 trentino chi parla di economia e lavoro

© Wired.it - Wired Next Fest 2025 Trentino, chi parla di economia e lavoro

In questa notizia si parla di: wired - next

The Big Interview, di cosa parleremo al nuovo evento di Wired

Amazon Prime Day 2025, le migliori offerte scelte da Wired

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired

Chi parla di economia e lavoro al Next Fest 2025 Trentino; Chi parla di politica e diritti al Next Fest 2025 Trentino; Il Next Fest Trentino torna a Rovereto per la terza edizione.

wired next fest 2025Chi parla di politica e diritti al Wired Next Fest 2025 Trentino - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Lo riporta wired.it

wired next fest 2025Chi parla di ambiente ed energia al Wired Next Fest 2025 Trentino - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Come scrive wired.it

Cerca Video su questo argomento: Wired Next Fest 2025