(Adnkronos) – Saranno il principe William e la principessa Kate ad accogliere fra poco a Windsor il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania. Lo scrive la Bbc. L'atmosfera, nella cittadina a ovest di Londra dove al momento sta piovendo, non è così vivace come ci si aspetterebbe: ci sono bandiere che . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: william - kate

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

William e Kate scelgono Eton College per il figlio George. Ecco perché

William e Kate nell’occhio del ciclone, la grave accusa: “Fuori dal mondo”

I principi William e Kate d'Inghilterra si trasferiranno nella loro nuova villa - X Vai su X

la Repubblica. . Il Forest Lodge nel parco di Windsor sarà la "residenza definitiva" di William e Kate, quella in cui resteranno anche quando il principe salirà sul trono. Questo potrebbe essere quindi l'ultimo trasloco, per la famiglia dei principi di Galles, che da - facebook.com Vai su Facebook

William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse; Kate Middleton accoglie Melania e Donald Trump: il significato del look; Kate e William accolgono Trump e Melania a Londra, ma sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla malata....

William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse - (Adnkronos) – Saranno il principe William e la principessa Kate ad accogliere fra poco a Windsor il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la moglie Melania. Scrive sassarinotizie.com

Trump e Melania a Londra, Kate e William li accoglieranno alle 12: sulle mura di Windsor spuntano le foto di Epstein: 4 arresti. Camilla malata (forse non ci sarà) - Donald Trump è atterrato ieri sera a Londra a bordo dell'Air Force One, con la first lady Melania, per la sua seconda visita di Stato nel Regno Unito, onore mai concesso ad alcun ... Secondo ilmessaggero.it