Wicked | For Good The Soundtrack in pre-order la colonna sonora del film
È stata annunciata la data di uscita di Wicked: For Good The Soundtrack, la colonna sonora ufficiale di Wicked: For Good, seconda parte del film musical. È stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 21 novembre di Wicked: For Good The Soundtrack, la colonna sonora ufficiale di Wicked: For Good, attesissima seconda parte del film musical Wicked, che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. L’album è già disponibile in preorder nei formati doppio CD e doppio LP e in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba. Include brani interpretati da Ariana Grande nel ruolo della strega Glinda, che si trova a dover conciliare la sua posizione di spicco all’interno della Città di Smeraldo con la terribile mancanza che prova per Elphaba, interpretata da Cynthia Erivo, ormai confinata in esilio in quanto Malvagia Strega dell’Ovest, ma ancora determinata a smascherare Il Mago di Oz. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
