Wicked | For Good The Soundtrack annunciata la colonna sonora in uscita il 21 novembre

È stata annunciata oggi l'uscita prevista per venerdì 21 novembre di "Wicked: For Good The Soundtrack", la colonna sonora ufficiale di " Wicked: For Good ", attesissima seconda parte del film musical "Wicked", che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. "Wicked: For Good The Soundtrack", composta da 11 tracce, tra cui i due inediti "No Place Like Home" di Cynthia Erivo e "The Girl In The Bubble" di Ariana Grande, è già disponibile in preorder nei formati doppio CD e doppio LP e in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba.