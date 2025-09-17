Wicked | For Good The Soundtrack annunciata la colonna sonora in uscita il 21 novembre
È stata annunciata oggi l’uscita prevista per venerdì 21 novembre di “Wicked: For Good The Soundtrack”, la colonna sonora ufficiale di “ Wicked: For Good ”, attesissima seconda parte del film musical “Wicked”, che arriverà nelle sale italiane il 19 novembre. “Wicked: For Good The Soundtrack”, composta da 11 tracce, tra cui i due inediti “No Place Like Home” di Cynthia Erivo e “The Girl In The Bubble” di Ariana Grande, è già disponibile in preorder nei formati doppio CD e doppio LP e in esclusiva sullo shop Universal con gli speciali doppio LP Picture Disc, doppio LP Glinda e doppio LP Elphaba. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
È possibile preordinare l’album della soundtrack di Wicked: For Good in uscita il 21 novembre al link: https://isl.lnk.to/wickedforgood - X Vai su X
Jon M. Chu ha raccontato il lungo processo dietro la scelta di due nuove canzoni perfette per Elphaba e Glinda in Wicked: For Good - facebook.com Vai su Facebook
