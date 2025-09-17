Wicked | durata di 2 ore e 18 minuti spiegata

Jumptheshark.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mondo del cinema si prepara all’attesa uscita di Wicked: For Good, il secondo capitolo della serie cinematografica ispirata al celebre musical di Broadway. Con una durata ufficiale di 2 ore e 18 minuti, il film rappresenta un’importante novità rispetto alla prima parte, che aveva sorpreso per la sua lunghezza e per l’estensione della narrazione. In questo articolo vengono analizzate le caratteristiche principali del film, inclusi dettagli sulla durata, le innovazioni narrative e il cast coinvolto. la durata ufficiale e le differenze rispetto alla versione teatrale. durata confermata e confronto con la produzione teatrale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

wicked durata di 2 ore e 18 minuti spiegata

© Jumptheshark.it - Wicked: durata di 2 ore e 18 minuti spiegata

In questa notizia si parla di: wicked - durata

Wicked 2, il nuovo teaser trailer riunisce Glinda e Elphaba: Non potete resistere; Wicked ha o non ha una scena post credit? Perché in rete se ne parla tanto quanto del film; Wicked, il musical.

wicked durata 2 oreWicked 2, il nuovo teaser trailer riunisce Glinda e Elphaba: "Non potete resistere" - Universal Pictures ha pubblicato un teaser di 30 secondi per Wicked: For Good di Jon M. Scrive cinema.everyeye.it

wicked durata 2 oreWicked 2, il regista svela i dubbi sulle canzoni del sequel - Chu ha raccontato il lungo processo dietro la scelta di due nuove canzoni perfette per Elphaba e Glinda in Wicked: For Good ... Segnala cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Wicked Durata 2 Ore