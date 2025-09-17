Wicked | durata di 2 ore e 18 minuti spiegata
Il mondo del cinema si prepara all’attesa uscita di Wicked: For Good, il secondo capitolo della serie cinematografica ispirata al celebre musical di Broadway. Con una durata ufficiale di 2 ore e 18 minuti, il film rappresenta un’importante novità rispetto alla prima parte, che aveva sorpreso per la sua lunghezza e per l’estensione della narrazione. In questo articolo vengono analizzate le caratteristiche principali del film, inclusi dettagli sulla durata, le innovazioni narrative e il cast coinvolto. la durata ufficiale e le differenze rispetto alla versione teatrale. durata confermata e confronto con la produzione teatrale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
