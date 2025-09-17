anticipazioni sulla colonna sonora di “Wicked: For Good”. Il fenomeno culturale di “Wicked” ha dominato il panorama musicale e cinematografico negli ultimi mesi, suscitando grande attesa tra i fan per la seconda parte dell’adattamento cinematografico. La data di uscita della soundtrack è stata ufficializzata e si prevede che il 14° album musicale arriverà contemporaneamente al film, il 21 novembre 2025. La novità principale riguarda l’ampliamento del repertorio musicale, con l’inserimento di due brani inediti scritti dallo stesso compositore originale, Stephen Schwartz. contenuto e caratteristiche della nuova colonna sonora. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Wicked: data d’uscita della colonna sonora e novità sulle canzoni