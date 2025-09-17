Wicked | anteprima esclusiva per membri prime

anteprima esclusiva di “Wicked: For Good” prima dell’uscita ufficiale. Per gli appassionati di cinema e musical, è possibile assistere in anteprima a “Wicked: For Good”, il sequel del successo cinematografico del 2024, prima della sua data di uscita prevista per il 21 novembre. La pellicola prosegue la narrazione delle vicende di Elphaba (interpretata da Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande), approfondendo le loro storie come la Strega Cattiva dell’Ovest e la Buona Strega. Basato sul celebre musical di Broadway e sul romanzo di Gregory Maguire, “Wicked” ha riscosso un enorme successo globale, con un incasso superiore ai 757 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

