West Nile virus al Policlinico eseguiti 69 test dall' inizio dell' anno
Dall'inizio dell'anno sono 253 i test, di cui 69 per West Nile Virus, eseguiti al Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi umana delle arbovirosi del Policlinico. Le arbovirosi, malattie virali trasmesse all'uomo e agli animali attraverso il morso o puntura di artropodi come zanzare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo, l’eccellenza del Laboratorio di riferimento regionale per le arbovirosi - Presso il Laboratorio di riferimento regionale per la diagnosi umana delle arbovirosi del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo dall’inizio dell’anno sono stati eseguiti 253 test, di cui 69 per West ... Come scrive sanitainsicilia.it
