Netflix è pronta a sorprendere il pubblico con " Wayward - Ribelli ", miniserie thriller con molti allettanti elementi: valga per tutti la presenza di un'attrice dal calibro di Toni Collette. Mistero, tensione psicologica e riflessioni sulle fragilità dell’adolescenza alla base di un progetto. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: wayward - ribelli

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai

Wayward - Ribelli: la nuova serie crime thriller di Netflix, trama e quando esce; Wayward – Ribelli, prime immagini dalla nuova serie mistery con Toni Collette creata da Mea Martin; “Wayward – Ribelli”, con Toni Collette a settembre su Netflix.

Wayward - Ribelli si candida a serie Netflix più insolita e inquietante dell'anno, con una Toni Collette cattiva come non mai - Ribelli, nuova miniserie Netflix in arrivo il 25 settembre, è uno di quei prodotti che, ancora prima del trailer, mostrano di avere tutti gli ingredienti per segnare un prima e un dopo nella ... Lo riporta gqitalia.it

Wayward: Il trailer ufficiale della serie Netflix con Toni Collette nei panni di un'inquietante istitutrice - La nuova miniserie creata da Mae Martin debutterà in streaming su Netflix il 25 settembre: ecco il trailer ufficiale, la trama e tutto quello che c'è da sapere su Wayward - Segnala comingsoon.it