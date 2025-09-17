Washingtonpene più severe contro reati

2.27 Il Congresso Usa, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che inasprisce le pene per i giovani che commettono reati gravi nel distretto di Columbia, quello di Washington Dc, segnando una riforma del sistema di giustizia penale della capitale. Le due proposte di legge, sostenute da alcuni democratici, fanno parte di un pacchetto che i repubblicani stanno portando avanti per imporre un controllo federale più rigido su Washington, mentre agenti federali e Guardia Nazionale pattugliano ancora le strade. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it