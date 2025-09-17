Washingtonpene più severe contro reati
2.27 Il Congresso Usa, a maggioranza repubblicana, ha approvato una legge che inasprisce le pene per i giovani che commettono reati gravi nel distretto di Columbia, quello di Washington Dc, segnando una riforma del sistema di giustizia penale della capitale. Le due proposte di legge, sostenute da alcuni democratici, fanno parte di un pacchetto che i repubblicani stanno portando avanti per imporre un controllo federale più rigido su Washington, mentre agenti federali e Guardia Nazionale pattugliano ancora le strade. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: washingtonpene - severe
San Severo, auto finisce contro un cancello: muore un ventenne, feriti altri due ragazzi - È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri alla periferia di San Severo, in zona Pip (piano per gli insediamenti produttivi). lagazzettadelmezzogiorno.it scrive
Due stranieri si scagliano contro i poliziotti e vengono arrestati: "Aggressione brutale" - che danno in escandescenza, mettono a repentaglio la sicurezza pubblica e si scagliano contro gli ... Si legge su ilgiornale.it