Vuoi lavorare alle Olimpiadi 2026? A Milano e Cortina si cercano 4500 persone Come partecipare

Le Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 non saranno soltanto una vetrina sportiva di portata mondiale, ma anche un’occasione unica per chi è alla ricerca di nuove opportunità lavorative. Randstad, partner ufficiale per le risorse umane dell’evento, ha infatti avviato una maxi-selezione che riguarda ben 4.500 figure professionali. Dai servizi di accoglienza all’organizzazione, dalla logistica alla gestione degli spazi, le posizioni aperte saranno numerose e variegate. Una possibilità concreta di entrare a far parte della macchina organizzativa di un evento storico, contribuendo al successo di una manifestazione che unirà sport, cultura e lavoro. 🔗 Leggi su Funweek.it