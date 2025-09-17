Vuelle Felder è già dentro la città | | Sono un leader saprò divertirvi
Di sicuro Kay Felder non è un tipo che ha bisogno della balia. Ha preteso di arrivare a Pesaro in treno da solo, con una montagna di valigie: "Un mezzo di trasporto che preferisco, posso muovermi e guardare iL paesaggio fuori dal finestrino, ". La società, che gli aveva messo a disposizione un’auto per andarlo a prendere alla Malpensa, se lo coccola: il play ha preso possesso del suo appartamento vista mare e sembra già a suo agio dopo un solo allenamento, nonostante sia la prima volta che si appresta a giocare nel vecchio continente: "E’ stato un giorno molto bello per me, ringrazio tutti per questo benvenuto e il club che ha creduto in me – dice -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
