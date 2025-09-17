Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Ottant'anni di Phil Jackson: la rivoluzione controculturale del Maestro Zen gazzetta.it
Blitz dei carabinieri: arrestati marito e moglie, trovate droga e pistola con matricola abrasa primacampania.it
Grande Fratello 2025, svelati i tre opinionisti ufficiali: nuovo modo per votare anticipazionitv.it
Bolsonaro in ospedale, il figlio: è stabile ma non ha bell'aspetto quotidiano.net
Lidl ora la vende a prezzi stracciati: tanti accessori e una praticità mai vista temporeale.info
Omicidio nel Gargano, nipote di un boss ucciso in auto gazzettadelsud.it
La divisa scolastica di Luna Marì: gonna a pieghe e camicia per il primo giorno all’asilo
Luna Marì ha cominciato la scuola ed è stata immortalata da mamma Belén e papà Antonino nel suo pri... ► fanpage.it
Belen e Cecilia riunite: pace fra sorelle o strategia social?
Dopo mesi di indiscrezioni su un possibile allontanamento, le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez si ... ► corrieretoscano.it
La fondazione Insigniti Omri ricevuta in municipio dal sindaco: "Un orgoglio per tutta la comunità"
Il Comitato provinciale di Ravenna della Fondazione Insigniti Omri, guidato dalla presidente Maria... ► ravennatoday.it
ATP Bruxelles 2025, ci sarà anche Lorenzo Musetti: l’azzurro in campo subito dopo Shanghai
Gli European Open di tennis restano in Belgio, ma per l’edizione 2025 si spostano da Anversa a Brux... ► oasport.it
Al via la Festa dell'Unità per un fine settimana di buon cibo, cultura e divertimento
Brisighella si prepara ad accogliere una nuova edizione della Festa dell’Unità, un appuntamento ch... ► ravennatoday.it
Operazione antimafia a Bari, otto arresti legati al clan Strisciuglio
Alle prime luci dell'alba la Polizia di Stato di Bari ha eseguito un’operazione che ha portato all... ► baritoday.it
Campania, corsi di formazione gratuiti per diplomati: tutti i dettagli
Tempo di lettura: 7 minutiTre corsi, tutti gratuiti, che partiranno nelle prossime settimane in Ca... ► anteprima24.it
Christian Brückner scarcerato in Germania: resta il principale sospettato della scomparsa di Maddie McCann
Christian Brückner, 48 anni, principale sospettato per la scomparsa di Madeleine McCann, è stato sc... ► lanotiziagiornale.it
“Anche la polizia”. Caos Iacchetti a Cartabianca: “Str***”, cos’è successo subito dopo
News tv. Quando la televisione italiana si trasforma in un palcoscenico da reality, le emozioni non... ► thesocialpost.it
Monte Sant’Angelo, 38enne assassinato a colpi di arma da fuoco, il sindaco: “La mafia è tornata ad uccidere”
A dare l'allarme sarebbero stati i parenti della vittima, preoccupati dal fatto che l'uomo non torn... ► ildifforme.it
Calciomercato Inter LIVE: si apre uno spiraglio per l’acquisto di Lookman? Cosa filtra sul nigeriano
di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari c... ► internews24.com
Omicidio De Longis: in manette un uomo del clan Rega
I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un provve... ► napolitoday.it
Come va costruita la riforma elettorale che serve (davvero) al Paese. Scrive Bonanni
C’è un’Italia che chiede voce, e un’altra che agisce nel silenzio. La prima è quella dei milioni di... ► formiche.net
Il locale si trasferisce in centro, Confcommercio: "La discoteca in spiaggia non è più tollerabile"
Fa discutere a Milano Marittima l'ipotesi del trasferimento del Mambo, locale sulla spiaggia di Mi... ► ravennatoday.it
'Testimoni di Pace', il nuovo Podcast Original RaiPlay Sound dedicato alle vittime civili dei conflitti armati
Roma, 17 set. - (Adnkronos) - In occasione della Giornata Internazionale della Pace, il 21 settembr... ► iltempo.it
Chanel rivoluziona il beauty maschile con Boy de Chanel: la linea make up per lui.
Chanel fa un passo storico nel mondo del beauty maschile: il 1° settembre è stato il lancio ufficia... ► mondouomo.it
San Francesco torna a essere festa nazionale: la proposta con scuole e uffici chiusi
Dal prossimo anno sul calendario degli italiani potrebbe esserci un nuovo giorno festivo, con uffi... ► today.it
Viviano non ha dubbi: «Inter, scelta Chivu comoda. De Zerbi? Non firmerebbe per questa squadra»
di RedazioneViviano critica Chivu e l’Inter: «Non basta essere vicecampioni d’Europa, la squadra ha ... ► internews24.com
Incendio nella notte a Velia di Ascea Marina
Nelle prime ore di oggi, mercoledì 17 settembre, intorno alle 3:30, un appartamento situato al seco... ► zon.it
Villette sequestrate nell'inchiesta "Self Service" adesso in fase di completamento: Legambiente chiede chiarezza
Il presidente del circolo Rabat di Legambiente Daniele Gucciardo annuncia che, a seguito della del... ► agrigentonotizie.it
La Puglia celebra la bellezza della danza con una settimana di eventi gratuiti: stage e laboratori per ogni età a Toritto
La Puglia, si prepara ad accogliere una settimana interamente dedicata alla danza. Dal 22 al 26 se... ► baritoday.it
Al Gaslini c'è la prima 'fabbrica delle cellule' per curare malattie rare
L’Istituto Giannina Gaslini è il primo e unico Irccs ligure a essersi dotato di una 'Cell Factory'... ► genovatoday.it
Regione, la commissione Territorio approva il finanziamento di 137 mila euro per i porti riminesi
Parere favorevole della Commissione Territorio presieduta da Paolo Burani alla delibera della giun... ► riminitoday.it
Fedez a La Zanzara: "Io amico della destra? Invito anche la sinistra, ma non risponde. Convertirò La Russa all'erba"
Fedez torna a La Zanzara di Giuseppe Cruciani dove, inevitabilmente, è stato ‘interrogato’ sui suo... ► milanotoday.it
Transmissions Festival torna in città con un omaggio a Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni
Transmissions Festival torna a Ravenna da giovedì 20 a sabato 22 novembre con un omaggio a Deserto... ► ravennatoday.it
Si ferma di nuovo: tegola per i fantallenatori
La stagione è appena iniziata ma si contano già numerosi infortuni, con brutte notizie anche per i ... ► rompipallone.it
Lavoro, la Provincia di Como apre il canale Facebook dei Centri per l’Impiego
È ufficialmente attivo il canale Facebook dei Centri per l’Impiego della Provincia di Como, un nuo... ► quicomo.it
La formazione mette le ali: il corso di gestione dei rapaci a Oltremare si è concluso con soddisfazione dei partecipanti
Elevare gli standard di cura e di gestione dei predatori dell’aria, per il benessere animale e per... ► riminitoday.it
Openda Juve, buon impatto anche da titolare: due gli aspetti positivi della sua prova contro il Borussia Dortmund. La pagella del belga
di Redazione JuventusNews24Openda Juve, buon impatto anche da titolare in Champions League: sono due... ► juventusnews24.com
Grande Fratello, svelato il primo concorrente ufficiale della nuova edizione: ecco di chi si tratta (VIDEO)
Nel primo promo del Grande Fratello, la conduttrice Simona Ventura ha presentato ufficialmente Matte... ► comingsoon.it
ITALIA IN LACRIME: si ritira il miglior sportivo degli ultimi anni | Decisione irrevocabile
ITALIA IN LACRIME: si ritira il miglior sportivo degli ultimi anni | Decisione irrevocabile"> Gl... ► napolipiu.com
Biasin: “Per molti il Milan un anno fa era più forte. Ma con Allegri …”
Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per 'TMW', ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri anche in... ► pianetamilan.it
Savekin trionfa a Loro nella classica per Elite e Under 23
Il ventenne russo Ilia Savekin tesserato con il club spagnolo Baix Ebre Tortosa, ha confermato le s... ► lortica.it
Navalny, la vedova Yulia: “Gli esami confermano che mio marito è stato avvelenato”
La vedova di Alexei Navalny, Yulia Navalnaya, ha reso noto sui social che gli ultimi esami conferma... ► lapresse.it
“Distrutta”. Kate Middleton, il lutto gravissimo: cosa è successo
Un silenzio rispettoso ha avvolto la Cattedrale di Westminster nella giornata del 16 settembre, men... ► thesocialpost.it
Dress code a scuola, dalle gonne troppo corte alle unghie finte pericolose: tre studenti su dieci devono controllare l’abbigliamento. Il sondaggio.
L'inizio del nuovo anno scolastico ha riportato al centro del dibattito la questione del dress code... ► orizzontescuola.it
Allenamento Bologna, Holm ritorna in gruppo. Nel mezzo però l’infermeria è piena
Allenamento Bologna: Holm torna in gruppo, ma l’infermeria resta piena. La situazione attuale Buone... ► calcionews24.com
Lo trovano in ipotermia sull'isolotto al centro del fiume
Intervento spettacolare quello avvenuto nel primo mattino di oggi, mercoledì 17 settembre, a Bolza... ► trentotoday.it
Quali colori resistono di più sui murales? E quali sbiadiscono? Ce lo rivela lo studio su un dipinto all’Ortica
Milano, 17 settembre 2025 – Chi abita a Milano, in particolare nella zona nord-est, ci sarà passato... ► ilgiorno.it
Mondiali di Atletica 2025, Simonelli sfiora la finale dei 110 ostacoli: “Ci puntavo tanto, ho dato il massimo”
Tokyo – Tre centesimi solamente, al traguardo, hanno allontanato Lorenzo Simonelli dalla finale iri... ► ilfaroonline.it
In bicicletta lungo il Canale Vacchelli: un viaggio tra natura, storia e architettura rurale
Un suggestivo itinerario ciclabile si snoda lungo il Canale Vacchelli, storica opera idraulica rea... ► milanotoday.it
Montefredane, il sindaco Aquino: “Pronti ad ospitare Frezza, se sceglie di raccontare le difficoltà della periferia senza violenza”
Il Sindaco di Montefredane, Ciro Aquino, è intervenuto stamani ai microfoni di Radio 24, ospite de... ► avellinotoday.it
Serata da dimenticare per Michelle Hunziker: “Le ha rovinato la festa”
News tv. ”Le ha rovinato la festa”. Povera Michelle, serata da dimenticare per la Hunziker – M... ► tvzap.it
In Cina per un selfie nei siti turistici devi essere veloce, hai solo 30 secondi a disposizione
In alcune località prese d'assedio è sempre più comune incontrare personale che cronometra il tempo ... ► wired.it
Mcu: la tecnologia segreta che avrebbe battuto gli avengers
la tecnologia di disattivazione sonora nel marvel cinematic universe: un’arma potenzialmente devast... ► jumptheshark.it
Hop hop street food a Muggiò
Le migliori specialità del cibo di strada sia italiano che da tutto il mondo, in piazza.L'appuntam... ► monzatoday.it
Castel Volturno, ricerche in mare per un sub 66enne scomparso da ieri
CASTEL VOLTURNO (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Sono in corso da quasi 24 ore le ricerche di un sub 6... ► primacampania.it
Choc a Livorno: ritrovata carcassa di balenottera sul lungomare – Video
LIVORNO – Macabro ritrovamento nelle acque davanti alla Terrazza Mascagni di Livorno, nella mattina... ► corrieretoscano.it
Il Volo in concerto a Torino: l'Inalpi Arena accoglie il tour nei Palasport nel 2026
Grandi notizie per i fan torinesi de Il Volo. Il celebre trio, formato da Piero Barone, Ignazio Bo... ► torinotoday.it
Rapine violente a Bologna, 5 arresti in due giorni da parte della Polizia
Due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di cinque soggetti, emesse dal Gip ... ► ilrestodelcarlino.it
Omicidio mafioso a Brusciano: arrestato affiliato al clan Rega per l’uccisione di Fortunato De Longis nel 2019
Eseguita dai Carabinieri un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è accusato di omicid... ► puntomagazine.it
Navalny, la moglie: “I test confermano, Alexei è stato avvelenato”
Un post su X rilancia le accuse sulle cause del decesso dell'attivista russo The post Navalny, la m... ► lidentita.it
La scossa di Atb: stop ai bus diesel nel 2033
Sono undici i nuovi veicoli a corrente in strada da luglio: quattro modelli da 9 metri, due da 12, c... ► ecodibergamo.it
Ora è ufficiale: LVMH entra in Moncler
Ora che il posizionamento di LVMH in Moncler si è completato, decade ufficialmente l’accordo di inv... ► metropolitanmagazine
Capua, carabiniere salva un bambino in bilico sul davanzale al terzo piano
CAPUA (CASERTA) 17 SETTEMBRE 2025 – Dramma sfiorato a Capua, dove un bambino è stato salvato in ext... ► primacampania.it
'Lego Day e Scienza antica' al Ludum
LEGO DAY & SCIENZA ANTICA (mattoncini speciali). Sabato 20 e Domenica 21 Settembre – LUDUM Sci... ► cataniatoday.it
Boato nella notte: fanno esplodere il bancomat e fuggono con la refurtiva
Nella notte tra il 12 e il 13 settembre diversi cittadini di Ornago si sono svegliati all’improvvi... ► monzatoday.it
La Fischer Chieti campione d'Italia nel campionato femminile di scacchi: è il nono scudetto conquistato dalle teatine
La squadra femminile dell'Asd Circolo Scacchi Fischer Chieti è diventata campione italiana, conqui... ► chietitoday.it
L'outfit regale di oggi: Charlène di Monaco, la principessa indossa l'abito bianco, ma per giocare a golf
La moglie del principe Alberto di Monaco stravolge le regole, dimostrando che anche sul campo erboso... ► vanityfair.it
Calcio italiano in lutto, addio a una figura di primo piano
Con la sua inconfondibile cravatta gialla e i modi eleganti e cortesi, lo si poteva incontrare ovun... ► caffeinamagazine.it
Juventus, i due casi che preoccupano Tudor
Il pareggio conquistato in extremis contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions ... ► today.it