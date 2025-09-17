Vomero si sente male e si accascia al suolo Residenti | Subito un posto fisso di pronto soccorso

Stamani, nella centralissima via Scarlatti, nei pressi dell'incrocio con via Luca Giordano, alle ore 13:33, un uomo di 72 anni, mentre stava tornando a casa, si è sentito male e si è accasciato al suolo. Nella caduta ha riportato ferite lacero-contuse alla testa con sanguinamento, perdendo temporaneamente conoscenza. Prontamente soccorso da alcuni passanti è stato .

