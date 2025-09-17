La Savino Del Bene, reduce da una brillante stagione che le ha permesso di conquistare la promozione in B1, ha iniziato la preparazione per il campionato che inizierà l’11 ottobre. La compagine scandiccese è affidata al tecnico Giancarlo Chirichella, ultima annata al Club Italia, che ha disposizione un organico di assoluto livello. "Il gruppo di atlete che avrò il piacere di allenare ha un grandissimo potenziale -afferma il coach - Alcune, in questo momento sono aggregate alla nostra prima squadra di A1, in attesa del rientro delle atlete impegnate nel Mondiale e credo che per loro possa essere una grande opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Volley b1 femminile. Savino Del Bene, squadra ’B’ tra talento, gioventù e ambizione