Volley b1 femminile Savino Del Bene squadra ’B’ tra talento gioventù e ambizione

Sport.quotidiano.net | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Savino Del Bene, reduce da una brillante stagione che le ha permesso di conquistare la promozione in B1, ha iniziato la preparazione per il campionato che inizierà l’11 ottobre. La compagine scandiccese è affidata al tecnico Giancarlo Chirichella, ultima annata al Club Italia, che ha disposizione un organico di assoluto livello. "Il gruppo di atlete che avrò il piacere di allenare ha un grandissimo potenziale -afferma il coach - Alcune, in questo momento sono aggregate alla nostra prima squadra di A1, in attesa del rientro delle atlete impegnate nel Mondiale e credo che per loro possa essere una grande opportunità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley b1 femminile savino del bene squadra 8217b8217 tra talento giovent249 e ambizione

© Sport.quotidiano.net - Volley b1 femminile. Savino Del Bene, squadra ’B’ tra talento, gioventù e ambizione

In questa notizia si parla di: volley - femminile

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set

LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione

Volley b1 femminile. Savino Del Bene, squadra ’B’ tra talento, gioventù e ambizione; BigMat FNG Under 18 Femminili: le squadre qualificate ai Quarti di Finale; Gaia Traballi è una nuova giocatrice della Savino Del Bene Volley.

volley b1 femminile savinoVolley b1 femminile. Savino Del Bene, squadra ’B’ tra talento, gioventù e ambizione - La Savino Del Bene, reduce da una brillante stagione che le ha permesso di conquistare la promozione in B1, ha iniziato la preparazione per il campionato che inizierà l’11 ottobre. Lo riporta sport.quotidiano.net

volley b1 femminile savinoVolley a1 femminile. Savino Del Bene, si rivede Antropova. La prima tappa è all’Istituto Fanfani - Appena rientrata dalla Thailandia, da campionessa del Mondo Ekaterina Antropova è stata accolta dall’Istituto Fanfani del Gruppo Lifenet Healthcare ... sport.quotidiano.net scrive

Cerca Video su questo argomento: Volley B1 Femminile Savino