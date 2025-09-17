Volley A1 femminile una gagliarda Bartoccini MC Restauri ferma Scandicci sul 2-2

Il PalaBarton ha aperto le porte ad un'avversaria tra le più accreditate per la corsa scudetto e la Bartoccini MC Restauri Perugia non si è fatta trovare impreparata.La Savino Del Bene Scandicci è stata bloccata sul 2-2 dalle Black Angels, che dunque trovano parziale riscatto dopo la sconfitta. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

