Voli Ryanair Occhiuto annuncia il ritorno di Eddie Wilson | Svelerà 8 nuove rotte

Reggiotoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sta per tornare in Calabria con altre novità Eddie Wilson, ceo di Ryanair. E' quello che sembra lasciar intendere il post di Roberto Occhiuto, che sulla sua pagina Instagram anticipa che il 23 settembre prossimo verranno annunciate 8 nuove rotte attivate nella nostra regione dalla compagnia aerea. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

