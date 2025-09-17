Voli regionali a Roma si atterra all' Urbe E da Fiumicino si potrà arrivare in elicottero
Da Fano a Roma in meno di 40 minuti per una spesa di 150 euro. È stato effettuato il primo volo dimostrativo della “Regional Air Mobility” italiana con l’utilizzo di un aereo a 9 posti. Una sperimentazione che diventerà poi strutturale, con il coinvolgimento di altri 20 aeroporti territoriali in. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Voli di linea, con piccoli velivoli (da 9-19 posti), utilizzando scali minori come Roma Urbe, Milano Bresso, Venezia Lido o Tortolì. Il piano dell'Enac per collegamenti regionali
Ecco i voli smart: Fano-Roma Urbe in 36 minuti netti. Orari da definire, ecco i costi - Il nuovo corso dei collegamenti tra le Marche e la Capitale passa dall’intuizione dell’Enac di investire sulla Regional Air Mobility ... Riporta msn.com
Rieti, mini-aerei al Ciuffelli: voli per Roma Urbe entro il 2026 - L’aeroporto Ciuffelli di Rieti nel progetto per ospitare mini- Scrive ilmessaggero.it