Una novità significativa per gli animali domestici che utilizzano l’aereo insieme ai loro padroni. "Quello degli animali domestici è un tema indirettamente e grandemente economico oltre che sociale, per tutte le ricadute affettive ed effettive. Voglio ricordare che abbiamo superato il limite vecchio degli 810 kg per il trasporto aereo e la notizia ha confortato in Italia e ha fatto discutere nel mondo. E ora posso annunciare che il 23 settembre vi sarà il primo viaggio per i cani di taglia grande in cabina". Questa la novità confermata direttamente da Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Voli con gli animali domestici sugli aerei: novità e cosa cambia