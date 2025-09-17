Volando con la scienza - Festival per famiglie al Castello di San Pelagio

Padovaoggi.it | 17 set 2025

Lo staff del Castello di San Pelagio - nostri stretti collaboratori - insieme a Pleiadi, ha ideato un festival scientifico per famiglie in occasione del 45esimo anniversario di apertura! ? DOMENICA 21 SETTEMBRE, dalle 10 alle 18?? VOLANDO CON LA SCIENZA ?Castello di San Pelagio – Due Carrare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: volando - scienza

Volando con la scienza - Festival per famiglie al Castello di San Pelagio il 21 settembre 2025.

