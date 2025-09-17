' Voci nei chiostri' concerto alla Chiesa di San Giorgio a Modena
Concerto nella chiesa di S. Giorgio a Modena, sabato prossimo 20 settembre alle 21. Nell'ambito della rassegna "Voci nei chiostri", organizzata da Aerco (Associazione Emilia-Romagna cori) e giunta alla ventesima edizione, si esibiscono il coro La Fonte di Cognento (diretto da Cecilia Fontana) e.
Voci nei Chiostri, la rassegna prosegue con il coro “Le Allegre Note” e l’Ensemble Vocale Canòpea
A Ravenna il silent party si fa letterario: niente musica, solo le voci di Dante e Lord Byron che ti guidano tra piazze, basiliche e chiostri. Un modo insolito e un po' surreale per scoprire la città… con due poeti come compagni di viaggio.
Stasera "Korea meets Lucca". Voci d'Oriente in concerto - Stasera alle 19 la Fondazione Tobino ospiterà nella chiesa dell'ex ospedale psichiatrico di Maggiano il concerto "Voci d'Oriente: Korea Meets Lucca".
Concerto nella chiesa di Borsigliana - Pomeriggio musicale, domani, sabato 16 agosto, alle 18, a Borsigliana in Comune di Piazza al Serchio, nella chiesa di Santa Maria Assunta, con il concerto di Gemma Adorni al sassofono e Michela ...