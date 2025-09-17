' Voci nei chiostri' concerto alla Chiesa di San Giorgio a Modena

Modenatoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concerto nella chiesa di S. Giorgio a Modena, sabato prossimo 20 settembre alle 21. Nell’ambito della rassegna “Voci nei chiostri”, organizzata da Aerco (Associazione Emilia-Romagna cori) e giunta alla ventesima edizione, si esibiscono il coro La Fonte di Cognento (diretto da Cecilia Fontana) e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

