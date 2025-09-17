Vlahovic si prende la scena allo Stadium e sui social | il messaggio post Juve Borussia Dortmund scalda i tifosi bianconeri – FOTO

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic si prende la scena all’Allianz Stadium con una doppietta e sui social: il messaggio post Juve Borussia Dortmund che scalda i tifosiFOTO. Dusan  Vlahovic  ha messo a segno una performance da protagonista nella sfida contro il  Borussia Dortmund, risolvendo il match con una doppietta e un assist decisivo. Subentrato nella ripresa, l’attaccante serbo ha saputo cambiare volto alla partita, trascinando la Juve dal 3-4 al pareggio 4-4. La sua capacità di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, unita a un’intuizione brillante, ha permesso ai bianconeri di conquistare un punto fondamentale in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

