Vlahovic si prende la scena allo Stadium e sui social | il messaggio post Juve Borussia Dortmund scalda i tifosi bianconeri – FOTO

Vlahovic si prende la scena all’Allianz Stadium con una doppietta e sui social: il messaggio post Juve Borussia Dortmund che scalda i tifosi – FOTO. Dusan Vlahovic ha messo a segno una performance da protagonista nella sfida contro il Borussia Dortmund, risolvendo il match con una doppietta e un assist decisivo. Subentrato nella ripresa, l’attaccante serbo ha saputo cambiare volto alla partita, trascinando la Juve dal 3-4 al pareggio 4-4. La sua capacità di essere sempre nel posto giusto al momento giusto, unita a un’intuizione brillante, ha permesso ai bianconeri di conquistare un punto fondamentale in Champions League. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

