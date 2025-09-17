Vlahovic sei finalmente esploso? Ecco il pensiero di Viviano
Dusan Vlahovic sta attraversando un ottimo periodo di forma e anche il nostro Emiliano Viviano lo ha elogiato in diretta La Juventus di Tudor è reduce dal 4-4 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League, un risultato insperato visto che i bianconeri a pochi minuti dal termine erano sotto di due gol. Emiliano Viviano (Screen diretta) – TvPlay Oltre al bellissimo gol di Yildiz e alla rete del pareggio di Kelly, le altre due marcature sono state di Dusan Vlahovic. Il serbo è in una forma strepitosa e il nostro Viviano lo ha prontamente elogiato nell’ultima diretta di TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it
Milan, finalmente Vlahovic: c’è il via libera definitivo
Improvvisamente tutti ringraziano #Vlahovic,per carità ci ha fatto dannare ma le critiche potevano essere fatte anche senza usare certe parole.Finalmente si è riappropriato del suo nome,è di nuovo "Dusan", per quelli che lo chiamavano "Susan" ho solo offese - X Vai su X
Gazzetta dello Sport - Juve-Inter, occhio alle sorprese dal 1’ da entrambe le parti: Vlahovic e Carlos Augusto verso una maglia da titolare, con David e Dimarco in panchina. - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic, così perdi tu e non la Juve: Comolli aiuta Tudor, i due scenari rimasti - C’è un po’ di apprensione, un filo di preoccupazione, la sensazione - Da tuttosport.com
Juventus e Vlahovic non è ancora finita: cosa può succedere a gennaio - Intanto la Juve valuta la convivenza tra il serbo, Jonathan David e il nuovo arrivo Openda. Lo riporta sport.virgilio.it