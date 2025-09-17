Dusan Vlahovic sta attraversando un ottimo periodo di forma e anche il nostro Emiliano Viviano lo ha elogiato in diretta La Juventus di Tudor è reduce dal 4-4 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League, un risultato insperato visto che i bianconeri a pochi minuti dal termine erano sotto di due gol. Emiliano Viviano (Screen diretta) – TvPlay Oltre al bellissimo gol di Yildiz e alla rete del pareggio di Kelly, le altre due marcature sono state di Dusan Vlahovic. Il serbo è in una forma strepitosa e il nostro Viviano lo ha prontamente elogiato nell’ultima diretta di TvPlay. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Vlahovic, sei finalmente esploso? Ecco il pensiero di Viviano