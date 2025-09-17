Vlahovic on fire! L’attaccante della Juve non ha mai segnato così tanto da quando è arrivato in Italia | la statistica è clamorosa

Vlahovic on fire! L’attaccante della Juve non ha mai segnato così tanto: i numeri dell’inizio di stagione dell’attaccante. Dusan Vlahovic continua a scrivere nuovi capitoli nella sua storia con la Juventus, e lo fa anche quando non parte titolare. L’attaccante serbo ha infatti stabilito un nuovo record personale da quando è arrivato in Italia: per la prima volta nella sua carriera, è stato coinvolto in ben tre reti subentrando dalla panchina. Con un bottino di due gol e un assist, ha dimostrato un’efficacia e un impatto sul risultato che non si erano mai visti prima. Un dato che non solo evidenzia un’incredibile capacità di finalizzazione anche con pochi minuti a disposizione, ma che lo consacra come una vera e propria arma in più per la sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

