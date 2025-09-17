Vlahovic nella Capitale | addio a gennaio la Juve si sbarazza dell’Inter

Dusan Vlahovic, nonostante un inizio di stagione brillante con la Juventus di Tudor, sembra destinato a lasciare la Vecchia Signora. L’attaccante serbo, in scadenza nel 2026, ha iniziato il campionato con numeri e prestazioni che hanno fatto ricredere anche i più scettici. Il suo rapporto con la piazza bianconera, però, resta pieno di ombre e dubbi. Non è la prima volta che il suo nome finisce al centro di voci di mercato, e negli ultimi mesi è stato accostato più volte all’Inter e al Milan, senza che però si concretizzasse nulla di concreto. Adesso, però, lo scenario sembra cambiare e lo sguardo si sposta verso la capitale. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

Intreccio nella Capitale: Vlahovic chiude i giochi

