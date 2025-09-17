Vlahovic Juventus Pistocchi provoca | E se alla fine fosse lui il 9 titolare? È un buonissimo attaccante e non è detto che…

Vlahovic Juventus, Pistocchi provoca i tifosi bianconeri con una riflessione sull’attaccante serbo: ecco cosa ha detto. Dusan Vlahovic è tornato a far parlare di sé, e questa volta non per le voci di mercato. Dopo un’estate trascorsa sotto il fuoco incrociato delle critiche e con il suo nome al centro di continue indiscrezioni di mercato, l’attaccante serbo si sta riprendendo la scena a suon di gol. A far notare l’incredibile inversione di rotta è stato l’opinionista Pistocchi, che ha analizzato il momento d’oro del giocatore. Come sottolineato da Pistocchi, il numero 9 bianconero, che sembrava destinato a lasciare il club, sta di fatto “tenendo a galla la Juve ” con le sue reti decisive. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

