Vlahovic Juve c’è grande soddisfazione da parte dello staff per l’atteggiamento del bomber | c’è ancora una possibilità per il rinnovo? Tutti i dettagli

Vlahovic Juve, c’è grande soddisfazione da parte dello staff dopo l’inizio del serbo: gli aggiornamenti sul suo futuro. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha fornito un’importante analisi sulla situazione di Dusan Vlahovic in casa Juventus. Secondo quanto riportato, c’è grande soddisfazione all’interno dello staff bianconero per l’atteggiamento mostrato dal giocatore in queste prime settimane di lavoro soprattutto dopo la partita contro il Borussia Dortmund. Vlahovic ha avuto un impatto molto importante sulla squadra e sulle partite, un fattore che viene apprezzato in modo particolare dal club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

