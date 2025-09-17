Vlahovic elogiato dai giornali | In mezz’ora stravolge gli umori della notte La pagella del migliore in campo di Juve Borussia Dortmund

Juventusnews24.com | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic elogiato dalla Gazzetta dello Sport: «In mezzora stravolge gli umori della notte». Il voto del migliore in campo di Juve Borussia Dortmund. La performance di  Dusan Vlahovic  nella sfida contro il  Borussia Dortmund  non è passata inosservata. Il centravanti serbo ha trascinato la Juve con una prestazione da incorniciare, riuscendo a capovolgere completamente l’umore della squadra in poco più di mezz’ora. Con due gol e un assist,  Vlahovic è stato il grande protagonista della serata, regalando ai tifosi bianconeri un match che rimarrà nella memoria per la sua concretezza e determinazione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic elogiato dai giornali in mezz8217ora stravolge gli umori della notte la pagella del migliore in campo di juve borussia dortmund

© Juventusnews24.com - Vlahovic elogiato dai giornali: «In mezz’ora stravolge gli umori della notte». La pagella del migliore in campo di Juve Borussia Dortmund

In questa notizia si parla di: vlahovic - elogiato

Vlahovic entra e segna al Parma: l'esultanza in faccia ai tifosi Juve - In quattro minuti Dusan Vlahovic forse, e sottolineiamo forse, si è ripreso i tifosi della Juve. Segnala corrieredellosport.it

Vlahovic entra, segna e torna a esultare. E riscoppia l'amore con i tifosi allo Stadium - Dopo un'estate da protagonista sul mercato e in campo (tre gol in amichevole), Dusan Vlahovic ha timbrato il cartellino anche all'esordio stagionale. Scrive sportmediaset.mediaset.it

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Elogiato Giornali Mezz8217ora