Vlahovic è nel suo prime? Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente | ha battuto questo record dal suo arrivo in Italia ecco di cosa si tratta

Vlahovic è nel suo prime? Il dato dopo Juve Borussia Dortmund non mente: ecco i numeri dell'attaccante. Dusan Vlahovic continua a stupire, e non solo per la sua capacità di segnare, ma per la sua efficacia in un ruolo in cui non era abituato a brillare. L'attaccante serbo ha stabilito un nuovo record personale in questa stagione, segnando ben cinque reti partendo dalla panchina. Un dato che non ha precedenti nella sua carriera in Italia, un primato che sottolinea una nuova e letale dimensione del suo gioco. Se fino a oggi Vlahovic era stato considerato un finalizzatore solo quando partiva titolare, i numeri di questa annata raccontano una storia diversa, fatta di incisività e di un impatto che non dipende più dai minuti giocati.

