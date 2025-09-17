Vlahovic e la rivelazione sul passato | ora si può ricominciare ma a una condizione

Dal rumore delle voci al silenzio dei fatti: Vlahovic si riprende la scena con gol e dichiarazioni che aprono un nuovo inizio (AnsaFoto) – serieanews.com Ci sono estati che somigliano a corridoi stretti: si cammina, si respira poco, si attende una porta che non arriva mai. Quella appena archiviata da Dusan Vlahovic è stata così. Un mese dopo l’altro, tra sussurri di mercato e attese finite in un nulla sospeso, con una sola certezza: il rinnovo non è arrivato. E se non succede qualcosa di molto importante probabilmente non arriverà. 🔗 Leggi su Serieanews.com

