Vlahovic da sogno in Juve Borussia Dortmund: entra dalla panchina e spacca letteralmente la partita di Champions League. I numeri dell’attaccante. Dusan Vlahovic ha messo in mostra tutta la sua qualità e determinazione nella sfida contro il Borussia Dortmund, regalando una prestazione che lo ha consacrato come uno dei principali protagonisti della serata. Nonostante sia entrato solo per la mezz’ora finale, il centravanti serbo ha impiegato appena 30 minuti per cambiare il volto della partita, segnando due gol e fornendo un assist decisivo per la Juve, contribuendo al pareggio per 4-4. Secondo le statistiche di Sofascore, Vlahovic ha toccato 16 palloni in totale, ma è stato decisivo in fase offensiva, con un impressionante 89% di passaggi precisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vlahovic da sogno in Juve Borussia Dortmund: entra e spacca letteralmente la partita. Questi dati confermano: è il suo momento