Vlahovic come Haaland, esplode la live tutti contro di lui.

“Dusan Vlahovic non è lontano da Erling Haaland quando sta bene”, esplode la live e tutti vanno contro di lui. Ma cosa è accaduto? La doppietta più assist del serbo contro il Borussia Dortmund ha riacceso la luce dei fedelissimi dell’ex Fiorentina, mettendo in crisi i suoi detrattori. (ANSA) TvPlay.it L’attaccante numero 9 della Juventus viene da stagioni difficili dove ha deluso pesantemente, quest’anno però è partito con quattro gol in quattro partite e ieri è stato il migliore della sfida contro il Borussia Dortmund. In live Andrea Bruno Savelli non ha dubbi: “ Vlahovic quando sta bene non è lontano da Haaland, è tra i primi cinque attaccanti al mondo”. 🔗 Leggi su Tvplay.it

