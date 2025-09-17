Viviano non ha dubbi | Inter scelta Chivu comoda De Zerbi? Non firmerebbe per questa squadra
Viviano critica Chivu e l’Inter: «Non basta essere vicecampioni d’Europa, la squadra ha bisogno di più ». Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto durante il podcast “Cose Scomode” per esprimere la sua opinione sul momento dell’ Inter e sulla scelta di Cristian Chivu come allenatore. Secondo Viviano, la nomina di Chivu alla guida della squadra nerazzurra non è stata una mossa coraggiosa, ma piuttosto la scelta più facile. «Per me Chivu all’ Inter è stata una scelta comoda. Alcuni l’hanno definita coraggiosa, ma per me è stata quella più facile possibile», ha dichiarato l’ex portiere. Viviano ha spiegato che Chivu, essendo un ex giocatore dell’ Inter, rappresentava una scelta gestibile e priva di sorprese, ritenendo che il club avrebbe dovuto fare una scelta più ambiziosa e rischiosa. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: viviano - dubbi
?Emiliano Viviano a TvPlay: " #Yildiz per me è un potenziale fuoriclasse assoluto, al di là del gol di stasera contro l'#Inter. Deve migliorare sui tempi di gioco, ma non ho dubbi sul suo valore". #Juve - X Vai su X
Diletta Leotta torna in tv e non ha dubbi: "Chi ha scelto tra Maria De Filippi e Milly Carlucci", il retroscena choc >> https://buff.ly/IqG7z7O - facebook.com Vai su Facebook
Viviano non ha dubbi: Inter più forte e vi dico perché. Contro il Torino sarebbero entrati Arnautovic e Correa, invece oggi...; Viviano: “Chi prende Balotelli fa un affare. Non ne fa una questione di soldi. Vuole…”; Thomas Viviano muore a 4 anni dopo giorni di coma: si era schiantato con la minimoto. Gli inquirenti: «Con lui c’era un adulto».
Viviano: “De Zerbi all’Inter? Lo sento due volte al giorno, posso dirvi che…” - Emiliano Viviano, ex portiere, intervenuto durante il podcast "Cose Scomode", ha parlato così del momento non positivo dell'Inter ... fcinter1908.it scrive
Viviano: "Chivu? Un tecnico esperto tiene fuori Lautaro con la Juve. De Zerbi-Inter? Lo sento due volte al giorno e..." - Emiliano Viviano parla della situazione dell'Inter nel corso del podcast Cose Scomode. Scrive msn.com