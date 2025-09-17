Viviano critica Chivu e l’Inter: «Non basta essere vicecampioni d’Europa, la squadra ha bisogno di più ». Emiliano Viviano, ex portiere, è intervenuto durante il podcast “Cose Scomode” per esprimere la sua opinione sul momento dell’ Inter e sulla scelta di Cristian Chivu come allenatore. Secondo Viviano, la nomina di Chivu alla guida della squadra nerazzurra non è stata una mossa coraggiosa, ma piuttosto la scelta più facile. «Per me Chivu all’ Inter è stata una scelta comoda. Alcuni l’hanno definita coraggiosa, ma per me è stata quella più facile possibile», ha dichiarato l’ex portiere. Viviano ha spiegato che Chivu, essendo un ex giocatore dell’ Inter, rappresentava una scelta gestibile e priva di sorprese, ritenendo che il club avrebbe dovuto fare una scelta più ambiziosa e rischiosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Viviano non ha dubbi: «Inter, scelta Chivu comoda. De Zerbi? Non firmerebbe per questa squadra»