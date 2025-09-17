Vivian Wilson chi è la figlia transgender di Elon Musk che ha sfilato a New York

Attivista per i diritti dei transgender e modella, Vivian Wilson è la figlia di Elon Musk. A soli 21 anni ha conquistato la New York Fashion Week, attirando l’attenzione dei media per la sua bellezza e il carattere deciso, ma anche per via del rapporto burrascoso con papà Elon. Chi è Vivian Wilson, la figlia di Elon Musk. Classe 2004, Vivian Wilson è frutto del legame di Elon Musk con Justin Wilson. Figlia maggiore del miliardario, nel 2020 ha deciso di intraprendere un percorso di transizione di genere. Una scelta che l’ha portata a scontrarsi, anche pubblicamente, con Musk, grande sostenitore delle politiche di Donald Trump e autore di frasi gravissime contro la comunità trans (“La probabilità che una persona trans sia violenta appare molto più alta rispetto a una non-trans” e “Le iniezioni ormonali causano un’estrema instabilità emotiva” sono solo alcune). 🔗 Leggi su Dilei.it

