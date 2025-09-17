Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Brisighella
Quando i primi raggi del sole accarezzano i tre pinnacoli rocciosi che dominano la valle del Lamone, Brisighella si risveglia come una visione d’altri tempi. Questo borgo medievale dell’ Emilia-Romagna, annoverato tra i Borghi più belli d’Italia, custodisce tesori architettonici e gastronomici che raccontano secoli di storia. Incastonato nel Parco Regionale della Vena del Gesso, a pochi chilometri da Faenza, Brisighella offre un’esperienza di viaggio che coinvolge tutti i sensi, dal fascino delle antiche pietre al sapore inconfondibile del suo olio extravergine DOP. La rocca manfrediana e le sue storie di potere. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
In questa notizia si parla di: vivi - italia
L’inferno degli animali trasportati vivi a 45 gradi. E l’Italia fa ostruzionismo sulla revisione delle norme Ue
Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Savona
Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Pesaro
? Vivi Terni... il cuore verde d’Italia è ricco di attività e posti incantati da visitare tutto l’anno ?! Scopri esperienze uniche tra natura, sport e storia ma anche gusti autentici, vita lenta, buon cibo. #ViviTerni #TerniExperie - facebook.com Vai su Facebook
Scopri antiche verità e vivi in prima persona la leggenda della Guerra dell'esilio! #HyruleWarriors: L'era dell'esilio arriva su #NintendoSwitch2 il 6 novembre. - X Vai su X
Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di Ragusa; Vivi l’Italia | itinerario alla scoperta di La Spezia.
Itinerario alla scoperta del quartiere romano di Testaccio - Visitare Roma senza passare per Testaccio è come sfogliare un libro saltando il suo capitolo più sentito e autentico. Riporta siviaggia.it