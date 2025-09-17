Vitulazio si trasforma nell' Agorà della Cultura per la seconda edizione di Liber

Casertanews.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non è soltanto un cartellone di presentazioni editoriali. Alla sua seconda edizione, "LiberAgorà della CulturaVitulazio" si propone come un vero e proprio "laboratorio identitario", con l’obiettivo di consolidare un percorso in cui la cultura diventa strumento di crescita civile e sociale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: vitulazio - trasforma

Cerca Video su questo argomento: Vitulazio Trasforma Nell Agor224