Vitulazio si trasforma nell' Agorà della Cultura per la seconda edizione di Liber
Non è soltanto un cartellone di presentazioni editoriali. Alla sua seconda edizione, "Liber – Agorà della Cultura – Vitulazio" si propone come un vero e proprio "laboratorio identitario", con l’obiettivo di consolidare un percorso in cui la cultura diventa strumento di crescita civile e sociale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
