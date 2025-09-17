Vitamina D elisir di lunga vita o un mezzo bluff?
Roma, 17 set. (Adnkronos Salute) - Secondo il parere di diversi 'estimatori', la vitamina D è il magnifico elisir di lunga vita, la pozione leggendaria capace di regalare salute e benessere a chiunque la assuma. "Secondo la narrazione di altri 'esperti', invece, la prestigiosa alchimia funziona solo a patto che venga aggiunta alla formula un'altra componente essenziale, nella fattispecie rappresentata dalla vitamina K, per sublimarla; secondo i 'dubbiosi', infine, questa presunta panacea di tutti i mali sarebbe un mezzo bluff perché tanto, a prenderla o a non prenderla, in fondo in fondo cambia molto poco". 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: vitamina - elisir
Modric Milan L'elisir di lunga vita del croato - facebook.com Vai su Facebook
William e Kate accolgono Trump al Castello di Windsor, incontro a porte chiuse; A Elisir le cure per otite e ludopatia; Stare nella natura è il vero elisir di lunga vita: i 6 benefici.
Vitamina D, elisir di lunga vita o un mezzo bluff? - Secondo il parere di diversi 'estimatori', la vitamina D è il magnifico elisir di lunga vita, la pozione leggendaria capace di regalare salute e benessere a chiunque la assuma. Da adnkronos.com
Hai davvero bisogno di vitamina D? La verità oltre i luoghi comuni - Ecco cosa funziona davvero e cosa no, secondo gli studi più recenti. Scrive ireporters.it