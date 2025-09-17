Solo un successo esterno nella seconda giornata del campionato di Promozione, quello del Vismara a Gabicce Mare. Già sfilata la classifica generale, con due squadre a punteggio pieno (Fano e Vismara) e due a zero punti (l’Ostra e il Tavullia Valfoglia. Soddisfatto il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini: "Contro una squadra importante come il Gabicce i ragazzi hanno fatto una prestazione intelligente e di sostanza limitando un avversario di grande qualità e colpendo al momento giusto per poi riuscire a portare a casa 3 punti importanti.ma siamo solo all’inizio e dobbiamo rimanere concentrati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vismara, il mister: "Siamo all’inizio". Villa: "Così ci siamo sbloccati"