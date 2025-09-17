Vismara il mister | Siamo all’inizio Villa | Così ci siamo sbloccati
Solo un successo esterno nella seconda giornata del campionato di Promozione, quello del Vismara a Gabicce Mare. Già sfilata la classifica generale, con due squadre a punteggio pieno (Fano e Vismara) e due a zero punti (l’Ostra e il Tavullia Valfoglia. Soddisfatto il trainer del Vismara Pierangelo Fulgini: "Contro una squadra importante come il Gabicce i ragazzi hanno fatto una prestazione intelligente e di sostanza limitando un avversario di grande qualità e colpendo al momento giusto per poi riuscire a portare a casa 3 punti importanti.ma siamo solo all’inizio e dobbiamo rimanere concentrati". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: vismara - mister
Sabato 30 Agosto ore 16:00, inizia la Stagione ufficiale 2025/2026, i ragazzi di Mister Lilli sono chiamati al primo test dove affronteranno in trasferta il forte Vismara!!!! Tutti presenti per affiancare i nostri ragazzi in questo primo match stagionale!!!!! Forza Gabicc - facebook.com Vai su Facebook
Domenica al Magi (15,30) secondo appuntamento stagionale, il primo tra le mura amiche. Mister Lilli: 'Chiedo continuità nell’atteggiamento positivo di squadra' #GabicceMare #Sport - X Vai su X