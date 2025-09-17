Visita di Stato a Windsor Trump accolto con onori mai visti | giro in carrozza con Re Carlo e visita alla tomba della Regina Elisabetta

Donald Trump è stato ricevuto con tutti gli onori dalla famiglia reale britannica nel corso della sua visita di Stato nel Regno Unito. Non si è trattato, secondo i media inglesi, del solito allestimento cerimoniale per le visite degli altri leader mondiali. Per il tycoon è stata messa in piedi un’ accoglienza senza precedenti al castello di Windsor. Re Carlo III, affiancato dalla regina Camilla ha ricevuto la coppia presidenziale fra sorrisi e strette di mano, mentre i cannoni a salve riecheggiavano dalla Torre di Londra e dal prato del castello. Già il fatto che Trump sia stato invitato per una seconda visita ufficiale nel paese è inconsueto per un Presidente Usa al secondo mandato. 🔗 Leggi su Open.online