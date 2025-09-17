Visita alla scoperta dell' Oratorio di San Valentino e del Duomo di Este

Padovaoggi.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Oratorio di S. Valentino è storicamente legato alla Veneranda Confraternita della Morte e Orazione di Este, che lo commissionò nel 1627. Alcuni decenni più tardi, con la traslazione del corpo di un “Valentino martire”, l'oratorio venne denominato Oratorio di San Valentino. I visitatori potranno. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: visita - scoperta

Visita guidata serale alla scoperta del Duomo di Santa Tecla e della Pala del Tiepolo

Palermo da brividi: visita guidata alla scoperta del volto oscuro della città

Palazzo Reale, sede del Parlamento siciliano: visita guidata alla scoperta di uno dei tesori più preziosi dell'Isola

Visita alla scoperta dell'Oratorio di San Valentino e del Duomo di Este il 21 settembre 2025; Le visite guidate del Giugno Antoniano 2025 tra arte, storia e spiritualità; Casalino, alla scoperta dell'oratorio si San Martino a Casa Shalom con il Fai.

‘Il racconto di Filippo’. Visita itinerante per scoprire l’oratorio - Il LabOratorio di San Filippo Neri offre visite guidate con spettacolo, gratuite, per scoprire l'oratorio. ilrestodelcarlino.it scrive

Visita all'Oratorio di San Giovanni Battista - All'interno di "Porte aperte sull'arte", l'iniziativa de Le Terre dei Baschenis che ogni mercoledì d'estate propone l'apertura e la visita di edifici e luoghi ricchi di arte, visita al piccolo ... Come scrive ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Visita Scoperta Oratorio San