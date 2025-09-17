Nella culla del Benelli il desiderio dei vissini è quello di dar seguito al convincente 3 a 0 rifilato al Livorno nell’ultima di campionato. Sabato alle 15:00 i biancorossi, per la seconda volta consecutiva tra le mura amiche, affronteranno la Pianese di mister Birindelli a loro appaiata in classifica a quota cinque punti. Rispetto all’ultima di campionato Stellone potrà far affidamento su un capitan Di Paola rientrato ad allenarsi a pieno regime con il gruppo dopo il piccolo problema al ginocchio della settimana scorsa e su uno Jallow che, dopo aver superato un periodo di febbre e aver scontato le due giornate di squalifica rimediate nel derby contro il Rimini, potrà finalmente tornare a disposizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Vis, con la Pianese valzer di rientri. Oltre a Di Paola, Jallow e forse Zoia