Centrodestra lombardo spaccato sulla mozione di Forza Italia attraverso la quale gli azzurri chiedevano l’estensione a livello nazionale della campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale. Il documento, a prima firma del bergamasco Jonathan Lobati, prevedeva, tra le altre cose, l’introduzione dell’ obbligo vaccinale per i neonati nella loro prima stagione epidemica. Ed è stato proprio sull’obbligo che si è delineata la frattura nella compagine politica: Lega e Fratelli d’Italia hanno preferito puntare sulla libertà di scelta e sulla sensibilizzazione per poi virare sull’astensione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Virus sinciziale, centrodestra diviso. Lobati (FI) accusa: “Posizioni no vax da Lega e FdI”