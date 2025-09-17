Virus sinciziale centrodestra diviso Lobati FI accusa | Posizioni no vax da Lega e FdI

Centrodestra lombardo spaccato sulla mozione di Forza Italia attraverso la quale gli azzurri chiedevano l’estensione a livello nazionale della campagna di immunizzazione contro il virus respiratorio sinciziale. Il documento, a prima firma del bergamasco Jonathan Lobati, prevedeva, tra le altre cose, l’introduzione dell’ obbligo vaccinale per i neonati nella loro prima stagione epidemica. Ed è stato proprio sull’obbligo che si è delineata la frattura nella compagine politica: Lega e Fratelli d’Italia hanno preferito puntare sulla libertà di scelta e sulla sensibilizzazione per poi virare sull’astensione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

