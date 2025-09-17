Virtus Verona Inter U23 Serie C | Fiordilino allo scadere! I baby nerazzurri rimontano e centrano la prima vittoria
Virtus Verona Inter U23: la prima vittoria per dei nerazzurri in Serie C arriva in rimonta contro i veneti grazie alla rete allo scadere di Fiordilino. Una vittoria sofferta e allo stesso tempo meritata per l’ Inter U23, che riesce a imporsi contro la Virtus Verona allo Stadio Comunale Gavagnin-Nocini grazie a un gol allo scadere di Fiordilino che regala il primo successo in campionato ai giovani nerazzurri. La squadra di Stefano Vecchi ha dovuto faticare contro una formazione veronese ben organizzata, ma la determinazione dei giovani nerazzurri ha premiato la costanza nel finale. IL PRIMO TEMPO La partita era iniziata con grande intensità da parte della Virtus Verona, che al 7’ aveva sbloccato il punteggio grazie a un’azione nata da un corner: Zuberek serviva Munaretti, che di mancino infilava Calligaris. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: virtus - verona
Hachim Mastour ritorna in Italia dopo 4 anni, giocherà in Serie C: ha firmato con la Virtus Verona
Virtus Verona e Pobega: è partita doppia. Oggi nuovo test. E Fenucci parla con Lucumi
Ndoye si fa male dopo 20 secondi dell’amichevole Bologna-Virtus Verona: subito fuori per infortunio
? Prima vittoria della sua storia per l'Inter Under 23: successo 2-1 in rimonta sulla Virtus Verona. Decide Fiordilino con un gol al 95'. Tre punti pesanti per i ragazzi di Vecchi VIRTUS VERONA-INTER U23 1-2 GOL: 7' Munaretti (V), 22' Stante (I), 95' Fiordilino - X Vai su X
NEWS | Guida Essenziale Virtus Verona disponibile online! È online la Guida Essenziale Virtus Verona, un nuovo strumento pensato per facilitare l’esperienza di tifosi e addetti ai lavori che fanno tappa al Gavagnin-Nocini per seguire le partite della squadra - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Serie C, Virtus Verona-Inter U23 1-1: comincia il secondo tempo; Serie C, le formazioni ufficiali di Virtus Verona-Inter U23; Virtus Verona-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming.
Virtus Verona-Inter U23: diretta live e risultato in tempo reale - Inter U23 di Mercoledì 17 settembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Da calciomagazine.net
Diretta Virtus Verona Inter U23/ Streaming video tv: nerazzurri senza vittorie! (Serie C, 17 settembre 2025) - Diretta Virtus Verona Inter U23 streaming video tv: si recupera questa sera la partita valida per la terza giornata nel girone A di Serie C. Scrive ilsussidiario.net