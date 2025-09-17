Virtus Verona Inter U23: la prima vittoria per dei nerazzurri in Serie C arriva in rimonta contro i veneti grazie alla rete allo scadere di Fiordilino. Una vittoria sofferta e allo stesso tempo meritata per l’ Inter U23, che riesce a imporsi contro la Virtus Verona allo Stadio Comunale Gavagnin-Nocini grazie a un gol allo scadere di Fiordilino che regala il primo successo in campionato ai giovani nerazzurri. La squadra di Stefano Vecchi ha dovuto faticare contro una formazione veronese ben organizzata, ma la determinazione dei giovani nerazzurri ha premiato la costanza nel finale. IL PRIMO TEMPO La partita era iniziata con grande intensità da parte della Virtus Verona, che al 7’ aveva sbloccato il punteggio grazie a un’azione nata da un corner: Zuberek serviva Munaretti, che di mancino infilava Calligaris. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Virtus Verona Inter U23, Serie C: Fiordilino allo scadere! I baby nerazzurri rimontano e centrano la prima vittoria