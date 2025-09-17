Virtus Bologna e Clinica Villalba | partnership per il 9° anno
Bologna, 17 set. (askanews) - Nono anno consecutivo di partnership tra Clinica Privata Villalba e la Virtus Pallacanestro Bologna. La struttura del gruppo GVM Care & Research si conferma Official Sponsor dei campioni d'Italia del basket. Un rapporto consolidato che l'amministratore delegato bianconero Marco Comellini definisce come un "matrimonio che funziona". "C'è una soddisfazione reciproca perché evidentemente nel momento in cui un matrimonio prosegue così a lungo significa che le parti si vogliono bene, significa che noi siamo soddisfatti delle cure, dell'attenzione, della dedizione che riceviamo dalla Clinica Privata Villalba e parimenti Clinica Privata Villalba è soddisfatta di ciò che Virtus come veicolo di comunicazione porta a loro in dote". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
