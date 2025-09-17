Violenza sessuale su una 14enne che aveva trascorso la serata in un locale con una amica di 16 anni, condannato a sette anni il 24enne marocchino, senza fissa dimora, fermato e arrestato il giorno dopo dai carabinieri. Era accusato di aver costretto la ragazzina a subire un rapporto sessuale. L’episodio era avvenuto la notte tra il 7 e l’8 agosto 2024 e ieri in tribunale a Macerata è arrivata la sentenza, dopo oltre un’ora in camera di consiglio. Il marocchino, difeso dall’avvocato Domenico Biasco, è stato condannato a sette anni e al pagamento di 18mila euro di provvisionale alla parte civile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale su una 14enne. Giovane condannato a sette anni